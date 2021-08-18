Природный пожар стал причиной эвакуации более 100 человек под Первоуральском

Лес продолжает тлеть. По всей территории, а это 40 гектаров, проводится проливка. Фото: Павел Ворожцов.

Из-за лесного пожара под Первоуральском эвакуировали более 100 постояльцев санатория "Озеро Глухое" и граждан, находящихся в коллективном саду "Мирный". Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Из санатория и коллективного сада были эвакуированы больше сотни человек. В основном это – жители Екатеринбурга. Для эвакуации людей от Первоуральска были выделены автобусы, но люди, в основном, разъехались самостоятельно, на личном автотранспорте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозу распространения огня удалось снять ещё накануне вечером. При этом лес продолжает тлеть. По всей территории, а это 40 гектаров, проводится проливка.

Ранее "Областная газета" писала, что Екатеринбург заволокло дымом. В ГУ МЧС России по Свердловской области подтвердили, что запах гари, зафиксированный на территории города, вызван пожаром в Первоуральском ГО. Специалисты министерства также провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах уральской столицы. Превышение ПДК зарегистрировано не было.

Добавим, по информации Уральского гидрометцентра, 18-23 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале), на крайнем западе региона - ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале).