Крупный лесной пожар под Камышловом локализовали

В Свердловской области горит около 783 га леса. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области действует 10 лесных пожаров. Один из них, под Камышловом, удалось локализовать.

Крупный пожар полыхает под Камышловом уже неделю. Тушение огня осложняется тем, что возгорание происходит на болоте, куда тяжело добраться специализированной технике.

Сейчас пожар удалось локализовать, сообщают региональные власти. Министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов заявил, что огонь должны полностью потушить уже к вечеру. На месте работает 40 человек и спецтехника. Глава региона предполагает, что именно этот пожар стал причиной задымления в Екатеринбурге, однако МЧС сообщают, что дым и запах гари пришли из Первоуральска.

По данным Авиалесоохраны, на территории Свердловской области зарегистрировано 10 пожаров общей площадью 783 га. Из них на площади 40 га продолжает тлеть лес в районе Первоуральска. Из-за лесного пожара эвакуировали более 100 постояльцев санатория "Озеро Глухое" и граждан, находящихся в коллективном саду "Мирный".