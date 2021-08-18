«Мы называем его ангелом-хранителем»

Многодетная мама Елизавета Лаишевцева до сих пор не может прийти в себя после пожара. Она ни на шаг не отпускает от себя детей и благодарит судьбу за то, что Сергей (на снимке - слева) успел. Фото: Галина Соловьёва

О подвиге 17-летнего студента Сергея Тетеревкова, который 1 августа спас из огня семерых детей в красноуфимском селе Чатлык, рассказали десятки СМИ всех уровней – от районных газет до международного телеканала Russia Today. «Облгазета» побывала в Чатлыке, чтобы познакомиться с героем.

О том, что произошло в Чатлыке полмесяца назад, напоминает почерневший остов дома на улице Ленина, 33. Кругом куски шифера. Из полусгоревших брёвен торчат гигантские кованые гвозди – недвусмысленное свидетельство почтенного возраста этого дома. Короткое замыкание – и деревянное здание вспыхнуло, как спичка. У этой истории о пожаре счастливый финал: все жильцы живы и невредимы. Но такой исход стал возможным благодаря воле случая и смелости юноши, живущего по соседству.

О произошедшем Сергей, студент Красноуфимского профессионального училища № 115, рассказывает скромно и сдержанно. И немного стесняется внезапного внимания журналистов.

– В начале пятого утра я возвращался домой от друзей, – вспоминает он. – Из своей ограды увидел, что за речкой горит крыша дома, где живёт многодетная семья. Разбудил отчима, попросил вызвать пожарных. А сам бросился туда – пригодилось, что раньше занимался лыжным спортом и быстро бегаю! Через дверь в дом было не войти – горела веранда. Я увидел, что одно окно открыто на микропроветривание, и бросил в него первый попавшийся камень. Створка распахнулась, я смог попасть внутрь.

В комнате спали трое детей – пятилетняя Милена, четырёхлетний Витя и полуторагодовалая София. Внутри к тому моменту уже всё было задымлено. Сергей практически на ощупь нашёл младшую девочку, и вытащил в окно, потом вывел остальных. Отвёл малышей на безопасное расстояние и вернулся обратно, чтобы разбудить соседей: на крыше начал взрываться шифер, и огонь грозил перекинуться на следующий дом.

– Входная дверь была заперта. Я постучал – никто не открывает. Протиснул руку в расщелину, открыл засов и начал кричать. Дома были мама с четырьмя детьми (от года до двенадцати. – Прим. ред.) – все тоже спали. Дима, старший сын, разбудил маму, и они вывели младших, – рассказывает Сергей.

К тому времени начали подтягиваться односельчане, на место подоспели пожарные. Меньше чем через десять минут огонь был ликвидирован.

Спасённых детей из пострадавшего дома временно оставили у соседки. Маме малышей – Елизавете Лаишевцевой – сообщили о случившемся по телефону, она в это время находилась в Красноуфимске. Почему она решилась ночью оставить маленьких детей без присмотра? Говорит, что была уверена: ничего плохого с ними за пару часов не может случиться. Новость, что за это время дом сгорел, повергла её в шок.

– Первый вопрос был – что с детьми? Сказали, что всё в порядке, они живы и здоровы. Сейчас страшно представить, что могло бы случиться, если бы Серёжа не успел. Слава богу, что в тот момент он оказался рядом.

– Страшно было? – спрашиваем героя.

– Только пока бежал к дому, – отвечает он. – Потом на страх уже не оставалось времени – надо было думать быстро. Но отходил после пожара дня два. И очень болели лёгкие – успел надышаться дымом.

На следующий день история о необыкновенной смелости облетела весь район, затем – область, а вскоре и страну.

– У нас в администрации Сергея называют «наш ангел-хранитель». Все восхищаются его поступком, – комментирует заместитель главы администрации муниципалитета по социальным вопросам Роман Родионов.

Те же, кто давно лично знает юношу, говорят: самоотверженного поступка от него вполне можно было ожидать.

Мама Сергея, Лариса, рассказывает о том, что в детстве её сын уже спас от пожара всю семью. Точно так же ночью заметил, как от печки загорелся потолок, и начал будить старших.

– В школе Серёжа всегда был очень активным, участвовал во всех мероприятиях. А ещё он очень отзывчивый: всегда готов был прийти на помощь, на него всегда можно было положиться. И именно эти качества он проявил в экстремальной ситуации. Горжусь тем, что он наш выпускник! – добавляет педагог Чатлыковской средней школы, бывший классный руководитель Серёжи Мария Цветкова.

Сергея сначала пригласили в Чатлыкский территориальный отдел, где вручили благодарность и сладкий подарок. Затем – в администрацию МО Красноуфимский округ. Глава района Олег Ряписов и начальник отряда противопожарной службы № 1 Свердловской области Василий Чекасин лично поблагодарили юношу за самоотверженность, мужество и героизм. В прошлую пятницу Сергея чествовали в Следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области. Как стало известно «ОГ», следователи отправили в центральный аппарат ведомства ходатайство о награждении студента ведомственной наградой. Вопрос о представлении к награде рассматривают и в главном управлении МЧС России по Свердловской области.

За развитием событий «Облгазета» будет следить.

Кстати Местная администрация окажет семье погорельцев материальную помощь. Большая часть вещей и документы уцелели. Не удалось спасти только домашних животных – кота и собаку. Сам дом восстановлению не подлежит, но без крова семья не осталась: на средства маткапитала они покупают другое жильё в Чатлыке, а пока временно разместились у знакомых.