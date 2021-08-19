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Общество / Происшествия
19 августа 2021, 07:51

В Каменске-Уральском в ДТП погибли бабушка и внучка

авария

Водителей и очевидцев уже опросили. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Каменске-Уральском на улице Пушкина произошло смертельное ДТП. Жертвами стали два пешехода - девочка 2013 года рождения и женщина 1952 года рождения.

По предварительным данным, вчера вечером водитель машины Mazda наехал на двух пешеходов, переходящих проезжую часть по линии пересечения тротуара и проезжей части. Далее их отбросило на встречный автомобиль Renault.

В результате аварии бабушка и её внучка погибли. На месте ДТП работали сотрудники полиции. Они выясняли обстоятельства произошедшего, опросили водителей и очевидцев.

Более подробная информация будет обнародована после выяснения всех обстоятельств, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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