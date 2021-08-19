В Астраханской области во время учебного полёта разбился истребитель МиГ-29

В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Лётчик погиб.

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта. Самолёт упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Лётчик погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Для установления причин случившегося на место крушения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.

МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвёртого поколения. Экипаж истребителя - один человек, максимальная скорость - 2 450 км/ч. Самолёт оснащён 30-миллиметровой пушкой, может нести различное вооружение на шести точках подвески.

Из истории: в 2014 году при испытании самолёта МиГ-29 также погиб лётчик - Сергей Рыбников. Спустя три года после трагедии ему было присвоено звание Героя России.

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