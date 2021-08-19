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Общество / Происшествия
19 августа 2021, 15:33

Стали известны подробности ДТП в Каменске-Уральском с погибшей женщиной и ребёнком

Место ДТП

На место происшествия лично выезжал прокурор Каменска-Уральского. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Госавтоинспекция Свердловской области поделилась подробностями о трагическом ДТП в Каменске-Уральском, в результате которого погибли пожилая женщина и 8-летняя девочка. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, вечером 18 августа в Каменске-Уральском возле дома по ул. Пушкина, 1 автомобиль Mazda CX-5 сбил пешеходов, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП девочка и её бабушка скончались на месте аварии до прибытия медиков. Водитель сообщил сотрудникам, что в момент аварии он двигался со скоростью 70-80 км/ч, хотя максимальная разрешённая скорость на этом участке - 40 км/ч.

В ГИБДД пояснили, что в адрес администрации Каменска-Уральского с 2018 года неоднократно направлялась просьба по установке светофора на перекрёстке, где 18 августа произошла смертельная авария. Несмотря на доводы Госавтоинспекции мэрия отвечала отсутствием финансирования.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на место происшествия лично выезжал прокурор Каменска-Уральского. Ход расследования уголовного дела по факту гибели людей в ДТП, возбуждённого по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), взяла на контроль местная прокуратура.

Областная газета Свердловской области

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