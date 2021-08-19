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19 августа 2021, 16:59

Свердловские взрывотехники обезвредили опасный боеприпас

100-мм артиллерийский снаряд со взрывателем

Несмотря на следы сильной коррозии, боеприпас представлял опасность. Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

В Свердловской области взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд. Опасная находка была сделана в Кушвинском городском округе.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, снаряд обнаружил местный житель во время сбора грибов вблизи деревни Кедровка. Получив информацию о находке, на место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН.

Как выяснилось, грибник нашёл 100-мм артиллерийский снаряд со взрывателем. Несмотря на следы сильной коррозии, боеприпас представлял опасность.

"Боеприпас мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. С соблюдением необходимых мер безопасности он был уничтожен на месте накладным зарядом", - говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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