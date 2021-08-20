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20 августа 2021, 08:30

Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Екатеринбурге

ДТП

На месте происшествия автоинспекторами проведены процессуальные действия. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге на Сулимова произошло ДТП. Один человек погиб, за жизнь ещё одного борются медики.

По данным отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, авария произошла в 23:35 19 августа около дома №23 на Сулимова. Водитель автомобиля Renault Sandero не обеспечил постоянный контроль за движением и въехал в стоящий «КамАЗ».

В результате аварии мужчина-пассажир легковушки погиб, женщина-водитель госпитализирована в ГКБ № 23. За её жизнь борются медики.

На месте происшествия автоинспекторами проведены процессуальные действия. Сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Областная газета Свердловской области

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