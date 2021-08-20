Пожары в Свердловской области будут локализовывать встречным палом

В регионе действует три крупных лесных пожара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В лесах Свердловской области сложилась очень сложная пожарная обстановка. В регионе огонь бушует на 286 гектарах, а бороться с ним будут встречным палом.

Об этом в своём Instagram сообщил глава Среднего Урала. По имеющимся данным, крупные возгорания действуют под Первоуральском, Камышловом и в Пышминском районе. Кроме того, очаги были обнаружены на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали. Ситуация осложняется аномальной жарой, которая в выходные достигнет +36 градусов.

«Мы приняли решение бороться с огнём встречным палом. Это может привести к появлению дыма, который снова доберётся до Екатеринбурга. Но спасатели говорят, что уже к завтрашнему утру пожары удастся локализовать», - написал губернатор Свердловской области.

Он попросил жителей региона отказаться от разведения костров, так как это грозит серьёзными штрафами на фоне действующего особого противопожарного режима. Глава области также напомнил, что, если костёр станет причиной пожара, виновнику будет грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Помимо этого, он попросил забирать из леса пластиковую посуду и стеклянные бутылки, так как мусор создаёт угрозу возникновения пожара.

Напомним, в ближайшие выходные для предупреждения лесных пожаров в лесопарках Екатеринбурга пройдут рейды. Как писала «Областная газета», проверки 21 и 22 августа организуют полицейские совместно с городским и областным лесничествами. Они посетят зоны Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасье-Озёрского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Уктусского лесопарков и парк им. Лесоводов России.

Встречный пал — способ тушения природных пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает лесную подстилку или траву на пути основной стены огня, что позволяет обеспечить защитную зону.