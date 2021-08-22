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Общество / Происшествия
22 августа 2021, 17:42

В Свердловской области из-за лесного пожара эвакуируют людей из СНТ "Мирный"

Пожарная машина с людьми

В операции задействовано 63 человека. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области продолжают гореть леса. Под Первоуральском снова эвакуируют дачников из СНТ "Мирный", а также работников и посетителей двух баз отдыха возле озера Глухого.

Существует риск распространения пожара на эти объекты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Силы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС делают минерализованную полосу вокруг садового товарищества и готовятся к тушению пожара в случае подхода огня", - говорится в сообщении.

Тушением садовых участков занимается 63 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 31 человек личного состава и 8 единиц техники. Из Екатеринбурга также выдвинулась аэромобильная группа из 30 человек.

Напомним, пожар под Первоуральском полыхает давно. В среду, 18 августа, из этих мест эвакуировали 100 человек. Власти региона приняли решение тушить огонь встречным палом. 21 и 22 августа в екатеринбургских лесопарках проходят рейды для предупреждения лесных пожаров. В 43 муниципалитетах Свердловской области объявлен пятый, самый высокий класс пожарной опасности.

Областная газета Свердловской области

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