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Общество / Происшествия
23 августа 2021, 10:02

Площадь пожара в частном секторе в Берёзовском составила 400 квадратных метров

Пожарный

С огнём боролись 29 пожарных. Фото: Галина Соловьёва

В Берёзовском произошёл крупный пожар. Из огня, который полыхал на площади более 400 квадратных метров, спасли двух человек, включая ребёнка.

Пожар произошёл ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"На площади 402 квадратных метра повреждён кузов автомобиля "ВАЗ-2106", сгорели надворные постройки у двух частных жилых домов, один из домов, повреждены кровля, чердачное перекрытие, перегородки, домашнее имущество, повреждены оконные рамы", - говорится в сообщении.

При тушении пожара задействовали 7 единиц техники и 29 огнеборцев.

Напомним, сейчас из-за жары спасатели Свердловской области работают в режиме повышенной готовности.

Областная газета Свердловской области

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