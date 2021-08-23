В Нижнем Тагиле на площади Славы сгорел трамвай

В борьбе с огнём пожарные использовали пену. Фото: Галина Соловьёва

На площади Славы в Нижнем Тагиле выгорел трамвай. ЧП случилось утром, когда вагон двигался от остановки «Площадь Славы» к «Поликлинике».

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании трамвая в Нижнем Тагиле поступило на пульт дежурного в 09:05. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через 5 минут.

К началу возгорания внутри вагона находилось 20 человек, в том числе два ребёнка. Все они самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных расчётов. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров при помощи пенной атаки. Обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара было задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава.

По факту возгорания трамвая проверку организовала прокуратура. По предварительным данным, пожар в вагоне, который следовал по маршруту №10, произошёл из-за замыкания электрооборудования в колёсной паре.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, надзорное ведомство выяснит, проходил ли трамвай предрейсовый осмотр, а водитель – медицинский осмотр. Кроме того, сотрудники выяснят, как давно трамвай эксплуатируется, проходил ли все положенные ремонтные работы.