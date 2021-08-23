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23 августа 2021, 12:02

За минувшие выходные на водоёмах Свердловской области погибли два человека

Купание

С начала купального сезона на водоёмах Среднего Урала погибли 78 человек, включая 11 детей. Фото: Галина Соловьёва.

Жаркая погода в минувшие выходные привела к гибели двух человек на водоёмах Свердловской области. Всего с начала купального сезона на несанкционированных пляжах рек, прудов и озёр региона погибли 78 человек, включая 11 детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС  России по Свердловской области, трагедии произошли на реке Тавда и в затопленном карьере посёлка Селикатный Каменск-Уральского ГО. В обоих случаях погибли мужчины. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

В Свердловской области специалисты государственной инспекции на маломерных судах признали безопасными только пять пляжей:

  • пляж санатория "Гранатовая бухта";
  • пляж на базе отдыха "Сосновый бор";
  • пляж санатория "Озеро Глухое";
  • Верх-Нейвинский пруд в Новоуральском ГО;
  • пляж санатория "Леневка".

Спасатели напоминают, что плавать в "диких" водоёмах может быть смертельно опасно. Под водой могут скрываться острые камни и обрывы, а сама вода может быть слишком холодной для купания.

Отметим, что прошедшие выходные на Среднем Урале были аномально жаркими для августа. В субботу, 21 августа, был установлен суточный температурный рекорд - воздух прогрелся до +34,7 °С.

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Областная газета Свердловской области

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