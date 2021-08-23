В Свердловской области за год на 26% увеличилось число ДТП с детьми

С начала года на свердловских дорогах погибло 17 детей, травмы получили 249. Фото: Алексей Кунилов

В результате дорожно-транспортных происшествий с начала года в Свердловской области погибли 17 детей. При этом большая часть из них в момент аварии находилась в сопровождении взрослых.

Всего на дорогах Среднего Урала с начала текущего года случилось 232 ДТП с участием детей. Как отметили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в сравнении с прошлым годом данный показатель вырос на 26%: 249 пострадавших детей в текущем году, против 184 — за аналогичный период 2020-го.

Стоит отметить, что 14 погибших детей в момент дорожных происшествий были вместе с родителями, один ребёнок - вместе со старшей сестрой. В девяти случаях дети погибли по вине взрослых, с которыми они находились. Причинами смертельных аварий стали выезд на полосу встречного движения и несоблюдение дистанции водителем, который вёз детей в автомобиле, а также нарушение ПДД при переходе дороги взрослым, сопровождавшим ребёнка.

В преддверии нового учебного года Госавтоинспекция просит родителей акцентировать внимание школьников на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Родителям уже сейчас необходимо продумать безопасный маршрут движения детей «дом — школа — дом», объяснить ребёнку, почему выбран именно этот путь, почему он безопаснее, на что обращать внимание на улицах.

Напомним, в минувшие выходные Госавтоинспекция проводила массовые рейды на дорогах Екатеринбурга и области. Инспекторы проверяли водителей на алкогольное и наркотическое опьянение. Их интересовали соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки автомобильных стёкол и другие нарушения правил дорожного движения.