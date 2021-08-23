В Свердловской области вдвое увеличили количество спасателей, тушащих лесные пожары

Сейчас задействовали 470 огнеборцев. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области горит уже 1 775 га леса. Количество пожарных, задействованных при тушении огня, увеличили в два раза.

Об этом рассказал губернатор Свердловской области.

"Площадь природных пожаров в нашем регионе сейчас составляет около 1775 гектаров. Всего в регионе 29 пожаров, самые сильные возгорания по-прежнему под Первоуральском и Камышловом. С огнем борются 470 спасателей", - написал глава Свердловской области.

Напомним, сегодня на пресс-конференции директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин сообщил, что в тушении пожара под Первоуральском задействованы более 100 человек. По региону к ликвидации огня тогда были привлечены 210 человек и 70 единиц техники. Сегодня днём площадь горящих лесов была на 8 гектаров меньше.

Тушение пожара осложняет болотистая местность. Здесь пожарные применяют метод встречного пала.

Вчера из СНТ "Мирный" и баз отдыха рядом с озером эвакуировали 83 человека, из них 12 детей. Она прошла в добровольном порядке. Многие люди остались на участках и оказывали помощь пожарным.