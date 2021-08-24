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24 августа 2021, 08:41

В Каменске-Уральском ночью горели три машины

сгоревшая машина

Ночью в Каменске-Уральском полыхали Renault KAPTUR, "ВАЗ-2111" и "ВАЗ-2115". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Минувшей ночью на улице Калинина в Каменске-Уральском горели три автомобиля. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 2:58.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в шесть "квадратов" были повреждены моторный отсек и кузов автомобиля Renault KAPTUR, а также кузова машин "ВАЗ-2111" и "ВАЗ-2115".

На место происшествия на двух спецмашинах выезжали шесть огнеборцев. К 03:04 они локализовали огонь, в 03:05 - ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 03:15.

Добавим, в 23:00 23 августа в Красноуфимске на улице Ачитская сгорел магистральный тягач "КамАЗ-5490". Площадь пожара составила 72 кв.м. На месте работали восемь человек.

Областная газета Свердловской области

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В Каменске-Уральском ночью горели три машины