На трассе Пермь - Екатеринбург за вечер произошло два смертельных ДТП

ДТП случились на трассе Пермь - Екатеринбург. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области на трассе Пермь - Екатеринбург врезались фургон и грузовик, погиб один из водителей. Через несколько часов на этой же дороге задавили мотоциклиста.

ДТП случилось накануне вечером в Ачитском районе на 194 км указанной трассы. 54-летний водитель фургона Ford Transit двигался со стороны Перми, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, за рулём которого был 56-летний мужчина.

От полученных травм водитель Ford Transit скончался на месте. Сотрудники ГИДББ установили, что он жил в селе Ключи Шадринского района Курганской области. Водительский стаж мужчины составляет 32 года. Он вместе с сыном ехал из Красноуфимска, где продавал саженцы на ярмарке, в Екатеринбург. Все были пристёгнуты ремнями безопасности.

"Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителя автомобиля MAN на состояние опьянения, мужчина трезв", - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По факту ДТП ведётся следствие, в ходе которого будут проведены различные экспертизы и будет принято решение.

Через несколько часов на 313 км этой же автодороги случилось ещё одно происшествие. Мотоциклист без прав не справился с управлением из-за высокой скорости движения, врезался в дорожное ограждение и упал на дорогу. В этот момент на него наехал грузовик. Водитель автомобиля двигался в правой полосе в направлении Перми, во время движения было темно.

"На правой обочине он увидел несколько стоящих автомобилей с включённой аварийной сигнализацией, а рядом с ними находились люди. Чтобы не зацепить их, он перестроился в левую полосу, где неожиданно увидел большой посторонний предмет, сразу же применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось", - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Мотоциклист скончался на месте.

Напомним, на трассе Пермь - Екатеринбург с 27 августа ограничат скорость движения для устранения выявленного дифекта.

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