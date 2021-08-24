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Общество / Происшествия
24 августа 2021, 11:01

Площадь пожара под Первоуральском увеличилась до 760 гектаров

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В Свердловской области на тушение лесов отправили 129 спасателей МЧС. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники МЧС России по Свердловской области продолжают оказывать помощь «Авиалесоохране» в борьбе с природными пожарами. Особенно непростая обстановка сложилась в Первоуральском и в Пышминском городских округах.

В Первоуральском ГО, где ранее возникла угроза распространения природного пожара на СНТ «Мирный», продолжаются работы по созданию минерализованных полос и окарауливание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

За сутки сотрудники МЧС России и «Авиалесохраны» проложили три минерализованных полосы длинной по одному километру и шириной четыре метра. Кроме того, был проведён отжиг. С отдельными очагами возгорания в случае их возникновения борются при помощи ранцевых огнетушителей. Площадь пройденная огнём в Первоуральском ГО составляет 760 гектаров. В ликвидации задействованы 104 человека и 29 единиц спецтехники.

Отметим, что площадь пожара, несмотря на усилия огнеборцев, продолжает увеличиваться. Как писала «Областная газета», по данным на день 23 августа, за сутки площадь возгорания в Первоуральском ГО увеличилась с 240 до 500 гектаров.

Помощь сотрудников МЧС также потребовалась в тушении природного пожара в Пышминском ГО. Утром 24 августа туда была направлена группировка из 25 человек личного состава и четырёх единиц техники. Площадь пройденная огнём на пожарах в Пышминском ГО составляет 1300 и 565 гектаров. Угроза распространения огня на населённые пункты и объекты экономики на данных пожарах отсутствует.

Напомним, вчера, 23 августа, уральские синоптики вновь предупредили свердловчан о смоге. Концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе может быть превышена, в том числе из-за природных пожаров. Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться в регионе три дня, до вечера 26 августа.

Областная газета Свердловской области

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