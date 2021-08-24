Трассу Пермь - Екатеринбург перекрыли в районе горы Волчихи из-за сильного лесного пожара

Дорогу полностью перекрыли. Фото: Яндекс.Карты

В Свердловской области продолжают полыхать пожары. Огонь подобрался к трассе Пермь - Екатеринбург. Движение перекрыто.

Эту информацию "ОГ" подтвердили в ФКУ "Уралуправавтодор".

"В связи с природным пожаром введены ограничения на федеральной трассе "Пермь-Екатеринбург", здесь перекрыт участок с 318 по 326 км. Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу "Первоуральск-Шаля", - рассказали в управлении.

Движение восстановят, когда лесной пожар ликвидируют.

Напомним, Свердловская область страдает от лесных пожаров более недели. Самые крупные пожары зафиксированы под Первоуральском и Камышловом. По данным губернатора Свердловской области на вечер 23 августа, площадь пожаров составила 1 775 га. По данным Авиалесоохраны на 00:00 24 августа, территория леса, покрытая огнём, составляла уже 3 513 га. Ситуация осложняется жаркой и ветреной погодой, а также труднодоступностью местности.

В Свердловской области до 26 августа продлили предупреждение о смоге.