К тушению пожара в районе горы Волчиха в Свердловской области подключили авиацию

Возгорание происходит на 50 га леса. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области перекрыли федеральную трассу из-за лесных пожаров вблизи горы Волчихи. К тушению этого возгорания подключили авиацию.

Возгорание зафиксировано в Билимбаевском лесничестве на площади 50 га. По поручению губернатора Свердловской области, к тушению пожара подключена авиация - задействован вертолёт МИ-8 от МЧС, такой же транспорт планирует вылететь от Росгвардии, кроме того ожидается прибытие пожарного поезда, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Общая численность группировки - 70 человек и 12 единиц техники. Сотрудники МЧС взаимодействуют с руководством горнолыжного курорта "Волчиха" для эвакуации персонала. Также огонь находится в непосредственной близости к СНТ "Волчиха" (2 км) и посёлок Магнитка (3 км).

Напомним, из-за верхового пожара у горы перекрыли участок федеральной трассы Р-242 "Екатеринбург – Пермь" с 300 км по 326 км. Организован объезд через посёлок Билимбай и город Первоуральск. Также перекрыта дорога Ревда-Первоуральск.