В Свердловской области горит 6,4 тысячи гектаров леса

На территории региона действует особый противопожарный режим. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжает действовать 51 природный пожар, из них локализовано 24. За сутки огнеборцам удалось ликвидировать на Среднем Урале 12 очагов.

Наиболее крупные возгорания действуют в лесничествах Пышминского (общая площадь - 3100 га), Первоуральского (914,9 га) и Ревдинского (302,5 га) городских округов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Общая площадь пожаров в этих округах составила 4 317,4 га. В тушении участвуют 429 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС, 239 единиц техники, в том числе 48 пожарных машин, 14 бульдозеров, 46 тракторов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на сегодняшний день сотрудники ведомства задействованы в ликвидации 15 лесных пожаров в восьми городских округах региона. Общая площадь активного горения данных пожаров составляет 6,4 Га. На борьбу с огнём брошено 300 пожарных и 25 единиц пожарно-спасательной техники.

Основные силы огнеборцев направлены на борьбу с пожарами в Первоуральском и Пышминском городских округах. По данным на 11:45 25 августа, под Первоуральском действовало 4 очага (площадь активного горения составляла 1,5 гектара), в Пышминском ГО площадь активного горения достигла 4,6 гектара. Угрозы распространения пожаров на населённые пункты нет.

В связи с установившейся сухой ветреной погодой на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнём, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены. О любом возгорании необходимо сообщать по номеру 112.

Напомним, из-за верхового пожара у горы Волчиха вчера, 24 августа, был перекрыт участок федеральной трассы Р-242 Екатеринбург – Пермь с 300-го км по 326-й км. Объезд был организован через посёлок Билимбай и город Первоуральск. Также оказалась перекрыта дорога Ревда – Первоуральск». К тушению пожара был подключен вертолёт Ми-8.

Как рассказал «Областной газете» один из офицеров МЧС, участвовавших в ликвидации данного пожара, эксперты склоняются к тому, что огонь вспыхнул из-за непогашенного окурка, который выбросили на обочину из проезжавшей машины.