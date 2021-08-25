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Общество / Происшествия
25 августа 2021, 17:13

Новый очаг пожара в Первоуральском ГО угрожает садовому товариществу

вертолёт

На тушение отправили спасателей МЧС и вертолёт Ми-8. Фото: Галина Соловьёва

В районе деревни Хомутовка, что недалеко от Первоуральска, возник ещё один природный пожар. Существует угроза перехода огня на садовое товарищество №82.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возникновении нового очага природного пожара в Первоуральском городском округе поступило на пульт дежурного в 15:45.

Сейчас в поле недалеко от Хомутовки горит сухая трава. Пожар переходит на лесной массив. Пожар распространяется быстрыми темпами, чему способствуют порывы ветра и сухая жаркая погода. На месте ЧП работают 36 человек и 12 единиц техники. Огнеборцы отстаивают садовое товарищество от огня. На помощь пожарным из аэропорта Кольцово вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. Он будет осуществлять тушение с воздуха.

Как писала «Областная газета», на Среднем Урале наиболее крупные возгорания сегодня были зафиксированы в лесничествах Пышминского, Первоуральского и Ревдинского городских округов. Общая площадь пожаров в этих округах превысила 4,3 тысячи гектаров.

Областная газета Свердловской области

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