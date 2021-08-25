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Общество / Происшествия
25 августа 2021, 18:37

Под Первоуральском из-за лесного пожара эвакуировали 56 садоводов

Спасатели

МЧС готовится к эвакуации санатория "Лесная сказка", который также находится в опасной близости к пожару. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сотрудники свердловского МЧС начали эвакуацию жителей садового товарищества №82 и санатория-профилактория "Лесная сказка" под Первоуральском из-за угрозы распространения лесного пожара. Для вывоза садоводов в безопасную зону на место направили два автобуса.

Как писала ранее "Областная газета", сообщение о возникновении нового очага природного пожара в Первоуральском ГО в районе деревни Хомутовка поступило на пульт диспетчера в 15:45. На месте ЧП работают 36 человек личного состава и 12 единиц техники. К месту возгорания также вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.

В ходе подворового обхода садовых товариществ спасатели проинструктировали местных жителей о необходимости эвакуации. Также население дополнительно проинформировали через SMS-сообщения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, из СНТ №82 были эвакуированы 56 человек, включая восемь детей. В целях безопасности спасатели сформировали колонны личного транспорта и автобусов администрации ГО, которые направились в Первоуральск в сопровождение пожарных цистерн.

Сейчас МЧС готовится к эвакуации санатория "Лесная сказка", который также находится в опасной близости к пожару. Сейчас в санатории отдыхают 75 человек, включая 45 детей.

Наиболее крупные возгорания в Свердловской области сегодня были зафиксированы в лесничествах Пышминского, Первоуральского и Ревдинского городских округов. Общая площадь пожаров в этих округах превысила 4,3 тысячи гектаров.

Областная газета Свердловской области

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