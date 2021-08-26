В Свердловской области локализовали один из лесных пожаров под Первоуральском

На выжженной земле ягод не будет ещё около десяти лет, а грибов - около пяти. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжают полыхать лесные пожары. Одно из самых крупных возгораний, которое находится под Полевским у озера Глухое, удалось локализовать.

Также в скором времени локализуют и ликвидируют пожар на горе Волчиха. Об этом сообщил губернатор Свердловской области.

Напомним, также днём в среду природный пожар произошёл недалеко от деревни Хомутовка. Предположительно, причиной пожара стал непотушенный костёр. В целях безопасности граждан спасателям пришлось эвакуировать 56 жителей садового товарищества №82, расположенного вблизи места возгорания, а также детей и сотрудников санаторно-оздоровительного лагеря на базе санатория профилактория "Лесная сказка". Сейчас прокуратура проводит проверку.

По последним данным ГУ МЧС России по региону, угроза населённым пунктам и базам отдыха под деревней Хомутовка снята. Вертолёт совершил 18 сбросов воды в район садовых товариществ №№79 и 82, после чего отправился в пункт постоянной дислокации.

Всего на территории Свердловской области по данным на вчерашний день горело более 6 400 гектаров леса. Подробности о пожарах на территории региона читайте в материале "Как на самом деле тушат пожары в лесах Свердловской области?"