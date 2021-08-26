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26 августа 2021, 13:30

Глава СКР затребовал доклад по делу о смерти ребёнка в Нижнем Тагиле

СКР

1 июня 2019 года следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила была начата проверка. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ряде происшествий в регионах. От СУ СКР по Свердловской области он затребовал доклад по инциденту двухлетней давности.

Александра Бастрыкина интересуют процессуальные решения, которые были приняты по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности 8-летней девочке из Нижнего Тагила.

"Ранее Председателем СК России уже запрашивалась информация о ходе расследования", - говорится на сайте СКР.

Напомним, трагедия произошла 1 июня 2019 года. Школьница скончалась от упавшего на её голову железного смесителя, который, по словам очевидцев, был сброшен с одного из верхних этажей мальчиком 2013 года рождения. Девочку госпитализировали в больницу, но травма оказалась не совместимой с жизнью. Тогда же следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила была начата проверка.

Областная газета Свердловской области

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