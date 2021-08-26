Свердловская область лидирует по числу лесных пожаров в России

В регионе зафиксировали 57 лесных пожаров. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область стала лидером среди субъектов РФ по числу природных пожаров. По данным на 26 августа, в регионе зафиксировали 57 лесных пожаров.

Как сообщается на сайте ФБУ "Авиалесоохрана", в тройку регионов с наибольшим числом зафиксированных пожаров также входят Республика Саха (Якутия) - 31 лесной пожар, Курганская область - 14 пожаров.

Общая площадь, пройденная огнём, на Среднем Урале составляет 6 595 гектаров. При этом по суммарной площади пожаров Свердловская область находится лишь на четвёртом месте, после Якутии (520 708 гектаров), Иркутской области (53 056 гектаров) и Чукотского автономного округа (17 185 гектаров).

Напомним, один из самых крупных природных пожаров под Первоуральском удалось локализовать. По данным департамента информполитики области, на территории Первоуральского ГО площадь пожаров составляет 760,9 га леса, в соседнем Ревдинском городском округе - 235,2 га.

Также накануне днём природный пожар произошёл недалеко от деревни Хомутовка. В целях безопасности граждан спасателям пришлось эвакуировать 56 жителей садового товарищества №82, расположенного вблизи места возгорания, а также детей и сотрудников санаторно-оздоровительного лагеря на базе санатория профилактория "Лесная сказка".

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