Стали известны подробности смерти девочки в поезде «Анапа - Екатеринбург»

Ребёнок умер ранним утром в вагоне поезда. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области сотрудники транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства скоропостижной смерти девочки в поезде. Ребёнок скончался ранним утром в одном из вагонов поезда сообщением «Анапа — Екатеринбург».

Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, скончавшаяся девочка 2008 года рождения ехала в поезде вместе с родителями. Её смерть наступила на подъезде к Каменску-Уральскому.

Место происшествия осмотрели сотрудники следственно-оперативной группы, когда поезд пришёл на станцию Каменск-Уральский. Признаков криминальной смерти следователи не обнаружили. Организована проверка.

В Уральской транспортной прокуратуре рассказали, что работники надзорного ведомства совместно с коллегами из ЦМ СУ на транспорте СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. На место смерти ребёнка выехал Свердловский транспортный прокурор.