Два человека погибли во время пожара в жилом доме Екатеринбурга

На месте проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге в пятиэтажном жилом доме на улице Миурина, 98 произошёл пожар. Известно о двух погибших.

К месту происшествия первые пожарно-спасательные подразделения прибыли в 3:02. Огнеборцы эвакуировали из подъезда 65 человек, в том числе семерых детей. Двух граждан спасти не удалось.

"По прибытии в ходе разведки было обнаружено, что горит кровля пятиэтажного жилого дома. По деревянным конструкциям кровли огонь быстро распространился на большую площадь", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 04:52 пожар на площади 780 "квадратов" был локализован. Открытое горение ликвидированно в 05:09. 42 человека проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.