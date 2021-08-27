Пострадавшим при пожаре в Екатеринбурге готовы предоставить временное жильё

Пожар на площади 780 "квадратов" был локализован в 04:52. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Власти Екатеринбурга готовы предоставить временное жильё пострадавшим на пожаре в доме на Мичурина, 98. Инцидент произошёл в ночь на пятницу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в доме, где полыхала кровля, зарегистрировано 104 жильца. Во время эвакуации из здания спасатели вывели 65 человек. Некоторые были размещены в школе № 94. Сейчас екатеринбуржцы возвращаются в свои квартиры.

"Оценку состояния конструкций дома в целом и возможности проживания в каждой конкретной квартире дадут специалисты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погорельцам могут предоставить жильё, которое числится в городском манёвренном фонде. Получить консультацию о порядке оформления временного жилья можно по телефону: 304-26-40.

Напомним, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия в четвёртом часу ночи. Огнеборцы эвакуировали из подъезда 65 человек. Двух граждан спасти не удалось - мужчину 1972 года рождения и женщину 1967 года рождения. Пожар на площади 780 "квадратов" был локализован в 04:52. Открытое горение ликвидировано в 05:09. Причина пожара устанавливается. Прокуратура организовала проверку.

"Рассматриваются несколько версий причины возгорания, в качестве основной версии - неосторожное обращение с огнём. Точная причина и очаг пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.