Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась почти до 8 тысяч гектаров

Наиболее напряжённая обстановка сложилась в Пышминском, Первоуральском и Ревдинском городских округах. Фото: Галина Соловьёва

По данным на утро 27 августа, в Свердловской области действуют 52 природных пожара на общей площади 7984,77 гектара, 30 из них удалось локализовать. За сутки огнеборцы справились с 18 пожарами на площади 486,97 гектара.

Средний Урал оказался на первом месте по числу действующих природных пожаров среди субъектов Федерации. За нашим регионом следуют Якутия (23 очага) и Иркутская область (11 очага), передаёт «Авиалесоохрана».

В Свердловской области наиболее крупные возгорания обнаружены в лесничествах на территории Пышминского (общая площадь 3995 гектаров), Первоуральского (1216,1 гектара), Ревдинского (451,5 гектара) городских округов. В тушении задействовано более 1200 человек личного состава лесоохраны и МЧС, более 300 единиц техники, в том числе 52 пожарные машины, 23 бульдозера, 63 трактора.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, выяснением причин возникновения возгораний вблизи населённых пунктов, а также поиском виновных занимались 206 патрульных и маневренных группы.

Напомним, вчера на территории Среднего Урала действовало 57 лесных пожаров на площади 6 595 гектаров.

В связи с сухой и ветреной погодой на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены. На территории 33 муниципальных образований действует ограничение доступа граждан в леса.

«Областная газета» писала, что вчера, 26 августа, из-за угрозы задымления эвакуировали 150 пациентов ковидного госпиталя в Первоуральске (микрорайон Динас).

Днём ранее природный пожар произошёл недалеко от деревни Хомутовка. В целях безопасности граждан спасателям пришлось эвакуировать 56 жителей садового товарищества №82, расположенного вблизи места возгорания, а также детей и сотрудников санаторно-оздоровительного лагеря на базе санатория профилактория «Лесная сказка». Прокуратура проводит проверку.

Подробности о пожарах на территории региона читайте в материале «Как на самом деле тушат пожары в лесах Свердловской области?»

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