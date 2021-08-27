В Свердловской области ущерб от лесных пожаров перевалил за 52 миллиона рублей

Перед регионом стоит задача восстановить утраченный лесной фонд на 100%. Фото: Галина Соловьёва.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов заявил, что, по предварительным данным, ущерб, нанесённый лесными пожарами, превышает 52 млн рублей. Перед регионом стоит задача восстановить утраченный лесной фонд на 100%.

"После ликвидации всех пожаров мы обследуем все территории для оценки ущерба. Сейчас ущерб выявлен в 24 случаях. Он составляет более 52 млн рублей", - сказал министр в ходе сегодняшней пресс-конференции.

В рамках нацпроекта "Экология" регион не только закупает специализированную технику, но и занимается восстановлением лесов. Властям Свердловской области будет необходимо восстановить 100% лесного фонда, как сгоревшего, так и вырубленного.

Директор уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежин добавил, что после того как все пожары будут потушены, специалисты проведут лесопатологические обследования и, при необходимости, санитарно-оздоровительные мероприятия.

Как сообщала ранее "ОГ", на утро 27 августа, в Свердловской области действуют 52 природных пожара на общей площадью 7984,77 гектара. В их тушении задействованы более 1 200 человек личного состава лесоохраны и МЧС, более 300 единиц техники, в том числе 52 пожарные машины, 23 бульдозера, 63 трактора.