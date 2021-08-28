Пожар в центре Екатеринбурга переполошил горожан

По предварительным данным, ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Фото: Никита Корнет

Днём 28 августа на улице Малышева в Екатеринбурге произошёл пожар, который всполошил местных жителей. Густой чёрный дым заволок окрестности.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в складском помещении. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 14:03. «На площади 20 квадратных метров горел утеплитель на складском здании. Пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало», - сообщили «ОГ» в пресс-службе областного главка МЧС.