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28 августа 2021, 16:27

Пожар в центре Екатеринбурга переполошил горожан

пожар

По предварительным данным, ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Фото: Никита Корнет

Днём 28 августа на улице Малышева в Екатеринбурге произошёл пожар, который всполошил местных жителей. Густой чёрный дым заволок окрестности.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в складском помещении. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 14:03. «На площади 20 квадратных метров горел утеплитель на складском здании. Пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало», - сообщили «ОГ» в пресс-службе областного главка МЧС.

Областная газета Свердловской области

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