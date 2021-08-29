Число погибших в июньском ДТП с автобусом в Лесном увеличилось до восьми

Автобус был неисправен. Фото: Валерием Горелых

Умер восьмой человек, который был в списке пострадавших в июньском ДТП в Лесном. Он скончался в больнице после 2,5 месяца лечения.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале генеральный директор ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" Сергей Жамилов.

"Сегодня пришли скорбные новости. 2,5 месяца лучшие медики Екатеринбурга боролись за жизнь нашего коллеги из 435 производства. Но, к сожалению, травмы, полученные в трагическом ДТП 10 июня, оказались слишком тяжелыми", - написал директор производства.

Он также добавил, что комбинат выплатит один миллион рублей материальной помощи семье погибшего, а также оплатит расходы на организацию и проведение похорон.

Напомним, утром 10 июня в городе Лесной служебный автобус, который перевозил рабочих, протаранил ворота предприятия. Упавшее ограждение придавило несколько людей - на месте скончались три женщины и трое мужчин. Ещё пять граждан получили травмы. На следующий день стало известно, что одна из пострадавших скончалась в Екатеринбурге в больнице №23, куда была доставлена после ДТП.