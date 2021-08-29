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29 августа 2021, 12:17

В Свердловской области после лесных пожаров возбудили три уголовных дела

Горящий лес

Леса Свердловской области продолжают гореть. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжают ликвидировать природные пожары. В регионе уже возбудили три уголовных дела.

Дела возбудили после возникновения лесных пожаров в Первоуральске и Пышминском ГО. Об этом рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Станислав Шварев на пресс-конференции.

"Возбуждены по ч. 1 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности"). Не имеет значения, неосторожно или умышленно, всему будет дана оценка в ходе следственных мероприятий", - сказал Станислав Шварев.

Он также уточнил, что пока все дела без фигурантов.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, после пожара в деревне Хомутовка были задержаны четыре человека  из организации, которая осуществляла выработку леса. Кроме того, рядом с СНТ "Патрушихи" и СНТ №82 был найден источник огня, который расценили как умышленный поджог. Материалы направлены в правоохранительные органы.

По данным департамента информационной политики Свердловской области на 28 августа, в регионе действовали два природных пожара на площади 7 984,77 га, 30 из них локализованы. За сутки ликвидировали 18 пожаров.

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Областная газета Свердловской области

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