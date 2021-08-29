В Свердловской области прокуратура и СКР проводят проверку из-за травмы мальчика на горке

Прокуратура поведёт проверку совместно с СКР. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области правоохранительные органы проводят проверку по сообщению о травмировании мальчика. Он катался с горки на базе отдыха и лишился фаланги пальца.

Инцидент произошёл на прошлой неделе. Девятилетний мальчик катался с водяной горки на базе отдыха "Терсутская" в Сысертском ГО и получил травму, повлёкшую ампутацию трети фаланги пальца, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура и СУ СКР по Свердловской области проводят проверку. Они выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей, руководство и персонал базы отдыха. СКР также выясняет степень тяжести вреда, причинённого здоровью мальчика.

Следователи устанавливают возможное наличие признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).