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29 августа 2021, 15:10

В Свердловской области прокуратура и СКР проводят проверку из-за травмы мальчика на горке

Надпись прокуратуры

Прокуратура поведёт проверку совместно с СКР. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области правоохранительные органы проводят проверку по сообщению о травмировании мальчика. Он катался с горки на базе отдыха и лишился фаланги пальца.

Инцидент произошёл на прошлой неделе. Девятилетний мальчик катался с водяной горки на базе отдыха "Терсутская" в Сысертском ГО и получил травму, повлёкшую ампутацию трети фаланги пальца, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура и СУ СКР по Свердловской области проводят проверку. Они выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей, руководство и персонал базы отдыха. СКР также выясняет степень тяжести вреда, причинённого здоровью мальчика.

Следователи устанавливают возможное наличие признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Областная газета Свердловской области

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