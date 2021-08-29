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29 августа 2021, 16:41

В пригороде Екатеринбурга поезд насмерть сбил мужчину

Поезд

Мужчину сбил поезд. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области под колёсами поезда погиб мужчина. Это произошло на железнодорожных путях под Екатеринбургом.

Инцидент произошёл накануне вечером между станциями Исток и путёвка. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ и сотрудники Уральской транспортной прокуратуры, сообщает "Российская газета".

По результатам проверки и экспертизы будет принято процессуальное решение.

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Областная газета Свердловской области

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