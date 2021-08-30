Ночью на Среднем Урале горели три дома и два автомобиля

Первый вызов поступил в МЧС в полночь. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области горели частные дома и машины. Первый пожар произошёл в полночь.

Информация о происшествии в деревне Токарева Сысертского городского округа поступила на пульт диспетчера в 00:10. Там на семи квадратных метрах сгорел автомобиль Peugeot Partner. Пожар тушили пять человек. Огнеборцы справились за две минуты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 2:46 спасатели выехали в посёлок Новоуткинск Первоуральского ГО. На улице Строителей на 177 "квадратах" сгорели два частных дома, две бани, надворные постройки и автомобиль. В тушении пожара участвовали 15 человек. В 7:45 были проведены проливка и разбор сгоревших конструкций.

В Тавде на Кутузова сгорела кровля, перекрытие и домашнее имущество частного жилого дома. Площадь пожара, о котором сотрудникам МЧС стало известно в 4:19, составила 120 квадратных метров. С огнём боролись 18 человек. Все работы были завершены в 8:17 утра.