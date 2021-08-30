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30 августа 2021, 11:52

СКР проверит контактный зоопарк в Екатеринбурге, где ребёнка укусила змея

СКР

Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге в контактном зоопарке ребёнка укусила змея. Следователями организована доследственная проверка.

Предполагается, что услуги, оказываемые в контактном зоопарке, могли не отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас сотрудниками Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы, а также руководство и персонал учреждения. Кроме того, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Областная газета Свердловской области

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