В загородном клубе "Белая лошадь" под Екатеринбургом произошёл пожар

Эвакуировать гостей и работников клуба из-за пожара не пришлось. Фото: Станислав Савин.

Сегодня днём в загородном клубе "Белая лошадь", расположенном в селе Кадниково, произошёл пожар. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 13:47.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на территории загородного клуба полыхал гостевой домик. Площадь пожара составила 84 квадратных метра. Возгорание уже ликвидировано.

Изданию уточнили, что пострадавших нет. Эвакуировать гостей и работников клуба не пришлось.

Напомним, в ночь на понедельник на Среднем Урале горели три дома и два автомобиля.