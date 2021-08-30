На ЕКАД в аварии с микроавтобусом погиб человек, ещё четверо пострадали

Движение на участке, где произошло ДТП, затруднено. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня днём на 58 километре ЕКАД произошла авария. В результате лобового столкновения "ВАЗ-2111" и грузопассажирского фургона "Соболь" погиб один человек, ещё четверо пострадали.

По предварительным данным, "ВАЗ-2111" выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились водитель и три пассажира. В результате аварии погиб водить первого автомобиля. Все, кто находился во второй машине - двое мужчин, женщина и 16-летний подросток - получили травмы. Они госпитализированы с травмами головы и переломами.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают госавтоинспекторы. Они выясняют обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что движение на участке, где произошло ДТП, затруднено. Инспекторы ДПС осуществляют распорядительно-регулировочные действия.