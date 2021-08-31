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31 августа 2021, 15:50

Глава Минобороны РФ создал спецотряд по тушению лесных пожаров на Среднем Урале

Лесной пожар

В Свердловской области действует 42 природных пожара общей площадью 7 632,3 гектара. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале по решению министра обороны РФ создан отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, состоящий из военнослужащих Екатеринбургского гарнизона. По данным на 31 августа, в Свердловской области действует 42 природных пожара общей площадью 7 632,3 гектара.

Как сообщается на сайте министерства, в состав отряда включены более 20 военнослужащих, 5 единиц авторазливочных станций АРС-14КМ и несколько автомобилей КамАЗ. Спецотряд будет помогать населению в тушении лесных пожаров на территории Пышминского ГО, где имеется угроза перехода огня на населённые пункты - речь о деревне Смородинка, посёлке Крутоярском и селе Чернышево.

Также отмечается, что военные ЦВО доставили к очагам пожаров на востоке Свердловской области свыше 50 тонн воды.

По данным на 31 августа, на Среднем Урале локализованы уже 36 природных пожаров общей площадью 7 116,5 гектаров. За минувшие 24 часа пожарные ликвидировали 19 пожаров на площади 447 гектаров.

Всего в борьбе с природными пожарами задействованы 824 человека, среди которых 405 сотрудников авиалесоохраны, 64 сотрудника подразделений пожарной службы свердловского ГУ МЧС и 199 человек от арендаторов лесных участков, а также 232 единицы лесопожарной техники, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

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Лесные пожары в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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