В Тугулыме в результате лобового столкновения "Ниссана" с грузовиком погиб один человек

40-летний мужчина, который сидел на переднем пассажирском сиденье легковушки, скончался на месте. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Утром 31 августа на 6 км дороги Тугулым-Заводоуспенское автомобиль Nissan Primera столкнулся с грузовиком Shacman. В результате аварии погиб один человек.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 31-летний водитель автомобиля Nissan резко выехал на встречную полосу прямо перед надвигающимся грузовиком и допустил лобовое столкновение. Удар пришёлся на левую часть автомобиля.

40-летний мужчина, который сидел на переднем пассажирском сиденье легковушки, скончался на месте. Водители обеих машин не пострадали.

Полицейские проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств ДТП. Инспекторы провели освидетельствование обоих водителей на состояние опьянение - алкоголь в крови не выявлен.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам, которой будет принято мотивированное решение.