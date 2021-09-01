В Екатеринбурге за ночь в одном СНТ сгорело 10 садовых построек

Судя по снимкам, предоставленным ведомством, полыхают как садовое дома, так и хозяйственные постройки и теплицы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар в СНТ "Энергостроитель" произошёл в ночь на 1 сентября. Площадь возгорания составила 1000 кв. м.

В 4:19 на место происшествия были направлены 31 спасатель на 10 смецмашинах.

"В 5:30 пожар локализован. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Судя по снимкам, предоставленным ведомством, полыхают как садовое дома, так и хозяйственные постройки и теплицы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Добавим, что минувшей ночью пожар произошёл также в садах Екатеринбурга на ул. Воронина. Там на площади 106 кв. м. огонь уничтожил садовый дом и надворные постройки.

Напомним, что этой весной крупные пожары уже происходили в садовых товариществах. Так, почти три десятка строений были уничтожены или повреждены огнём на двух крупных пожарах в СНТ "Горноспасатель" и "Луч". Последнее садовое товарищество в конце мая посетил глава региона и пообещал выделить гранты для садоводов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.