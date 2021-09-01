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Общество / Происшествия
1 сентября 2021, 11:38

В Свердловской области за сутки ликвидировали 22 лесных пожара

Лес горит

Стихию удаётся постепенно укротить. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. За сутки удалось ликвидировать ещё 22 возгорания.

В то же время в регионе продолжают действовать 37 лесных пожаров на площади 7 213,9 га, из них локализовали 28 на площади 6 786,3 га.

Самые крупные возгорания зафиксированы на территориях Пышминского ГО (3 995 га) и Первоуральского ГО (1 625 га), где недавно потушили крупный пожар вблизи деревни Хомутовка.

Со стихией продолжают бороться 749 человек, задействовано 220 единиц техники, в том числе 42 пожарные машины,12 бульдозеров и 44 трактора, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В Екатеринбург снова вернулся запах гари. Как сообщили "Областной газете" сразу несколько жителей Кировского района, он ощущается с вечера вторника. А на утро 1 сентября запах стал ещё сильнее. По данным горожан, его чувствовали на Ботанике, Широкой Речке, Уралмаше и в центре города.

Напомним, глава Минобороны РФ создал спецотряд по тушению лесных пожаров на Среднем Урале. В его состав включены более 20 военнослужащих, 5 единиц авторазливочных станций АРС-14КМ и несколько автомобилей КАМАЗ. Спецотряд будет помогать населению в тушении лесных пожаров на территории Пышминского ГО, где имеется угроза перехода огня на населённые пункты - речь о деревне Смородинка, посёлке Крутоярском и селе Чернышево.

Сюжет

Лесные пожары в Свердловской области
Следим за ситуацией с природными возгораниями.

Областная газета Свердловской области

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