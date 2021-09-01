Четыре автомобиля столкнулись на Серовском тракте из-за густого смога

Движение на данном участке в настоящее время не затруднено, дым рассеялся. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным ГИБДД, причиной массового ДТП на 227-м км трассы Екатеринбург - Серов стала плохая видимость. Густой смог образовался из-за возгорания на полигоне бытовых отходов в Нижнетуринском ГО.

Известно, что автомобиль Volvo утром 1 сентября наехал на мужчину 1952 года рождения, который вышел на дорогу из своей машины. Затем водитель Volvo врезался в стоящий Hyundai. От удара иномарку отбросило на КАМАЗ и ВАЗ. Мужчине, на которого наехала машина, оказывается медицинская помощь. О других пострадавших не сообщается.

Сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия и опросили участников ДТП.

"По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Движение на данном участке в настоящее время не затруднено, дым рассеялся. Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия", - говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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