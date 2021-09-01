В Екатеринбурге сгорели сараи на площади 150 квадратных метров

Фотокор "Областной газеты" стал очевидцем события и запечатлел пожар. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге произошёл крупный пожар. В посёлке Исток на площади 150 квадратных метров сгорели сараи.

Возгорание произошло в переулке Молочный.

"На площади 150 квадратных метров горели сараи. Пожар локализован, ликвидирован. На месте работало 15 человек личного состава, четыре единицы техники", - рассказали в пресс-службе МЧС корреспонденту "Областной газеты". Спасатели уточнили, что потерпевших нет. Фотокорреспондент "Областной газеты" оказался на месте происшествия и запечатлел пожар.

Это не первый пожар в регионе за сегодняшние сутки. Ранним утром огонь уничтожил 10 садовых построек на площади 1000 кв.м. в СНТ "Энергостроитель" в Екатеринбурге.

Минувшей ночью пожар произошёл также в садах на ул. Воронина. Там на площади 106 кв. м огонь уничтожил садовый дом и надворные постройки. В пожаре погиб ребёнок, ещё двое людей пострадали. СКР выясняет причины произошедшего.

Также на территории Свердловской области продолжают полыхать лесные пожары. По информации департамента информполитики Свердловской области, на территории региона продолжают действовать 37 возгораний на площади 7 213,9 га.

Из них локализовали 28 на площади 6 786,3 га. Самые крупные находятся на территориях Пышминского ГО (3 995 га) и Первоуральского ГО (1 625 га), где недавно потушили крупный пожар вблизи деревни Хомутовка. За сутки ликвидировали 22 возгорания.

Огонь быстро распространялся. Фото: Галина Соловьёва

Сразу собралась толпа посмотреть на эффектное зрелище. Фото: Галина Соловьёва

Пожарные не сразу справились со стихией, огонь потух не быстро. Фото: Галина Соловьёва