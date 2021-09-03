В Екатеринбурге ночью сгорели две иномарки на Большакова

В Екатеринбурге в ночь на 3 сентября сгорели Mercedes-Benz и Toyota Camry. Площадь пожара составила 20 кв. м.
Инцидент произошёл на ул. Большакова. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 2:15.
"На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах. Им удалось справиться с огнём в течение пяти минут, однако иномарки спасати не удалось. Два легковых автомобиля сгорели полностью на площади 20 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
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