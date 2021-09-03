В Свердловской области за сутки возникло 12 новых природных пожаров

На территории Среднего Урала за минувшие сутки возникло 12 новых природных пожаров на общей площади 143,42 гектара. Огнеборцам удалось ликвидировать семь возгораний на площади 119,27 гектара.
По данным на 3 сентября, в Свердловской области продолжают действовать 42 ландшафтных пожара на площади 7,5 тысячи гектара, из них локализованы 30 на площади 7,2 тысячи гектара. В тушении задействованы 733 человека и 205 единиц техники, в том числе 42 пожарные машины, 10 бульдозеров, 39 тракторов, а также грузопассажирские автомобили повышенной проходимости.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, на сегодня намечен облёт территорий региона по пяти маршрутам. Выяснением причин возникновения природных пожаров вблизи населённых пунктов и поиском виновных занимаются 175 патрульных и манёвренных группы.
По данным на 2 сентября, на Среднем Урале действовало 37 природных пожаров на общей площади 7503,9 гектара. Как писала "Областная газета", из них огнеборцам удалось локализовать 29 очагов на площади 7281,7 гектара.
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Лесные пожары в Свердловской области
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