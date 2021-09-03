Штормовой ветер повредил крышу учебного корпуса УрФУ

Ветер сорвал кровлю с крыши бывшего главного корпуса УрГУ. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сильный ветер, поднявшийся вечером 3 сентября, повредил крышу здания УрФУ. Речь идёт об учебном корпусе на Ленина, 51.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, на здании ветром сдуло кровлю. Территорию вокруг корпуса оцепляют сотрудники управления безопасности.

"Ветер такой силы, что сдул крышу на здании УрФУ на Ленина, 51. Ректорат в курсе происходящего с кровлей корпуса на пр. Ленина, 51. Направлена рембригада", - говорится в сообщении пресс-службы УрФУ в официальном телеграм-канале вуза.

Квест по кампусу и фестиваль с музыкой и едой у главного корпуса (Мира, 19), намеченные для студентов, в том числе первокурсников на субботу, решено перенести из-за неблагоприятного прогноза погоды.

Напомним, что сегодня днём синоптики предупредили свердловчан о штормовом ветре - до 25 м/с, грозах и ливнях. Сначала предупреждение распространялось на ночь и день 4 сентября. Затем, когда в столице Урала уже разбушевался ветер, синоптики и сотрудники МЧС сообщили, что погода испортится в ближайший час.