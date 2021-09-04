Площадь горящих лесов в Свердловской области за сутки выросла на 500 гектаров

За сутки на Среднем Урале ликвидировали 18 природных пожаров. Галина Соловьёва

На территории Свердловской области спасатели 41 природный пожар. Общая площадь возгораний составила 8047,66 гектара.

Огнеборцам удалось локализовать 29 возгораний на площади 6035,31 гектара, а также ликвидировать 18 пожаров. В тушении задействованы 745 человек, 224 единицы техники, в том числе 36 пожарных машин, 9 бульдозеров, 50 тракторов. В выяснении причин возгораний вблизи населённых пунктов и поиском виновных занимались 163 группы.

Сегодня с целью оценки пожарной обстановки пилоты совершат облёт территорий по пяти маршрутам: Серовскому, Свердловскому, Алапаевскому, Тавдинскому и Тугулымскому. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в настоящее время угрозы распространения пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

Как писала «Областная газета», днём ранее стало известно, что за сутки на Среднем Урале возникло 12 новых природных пожаров на общей площади 143,42 гектара. Общее число таких возгораний тогда достигло 42 на площади 7,5 тысячи гектара. Таким образом можно сделать вывод, что за сутки площадь горящих лесов на Среднем Урале увеличилась на 500 гектаров.